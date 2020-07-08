В Москве состоялись первые в году торги по объектам культурного наследия

2 июля состоялись первые торги по объектам культурного наследия (ОКН) в этом году – в аренду сдали въездные ворота бывшего Хорошевского конного завода площадью 39,5 кв. м. по адресу Таманская, д. 2 стр. 8. Цена торгов за памятник 19 века поднялась с 1 086 739 рублей до 15 035 045 рублей. Победитель торгов ИП Фадеев Вадим Васильевич сможет претендовать на льготную ставку 1 рубль за кв. м. сроком на 49 лет, если выполнит работы по реставрации. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

