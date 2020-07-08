В Москве состоялись первые в году торги по объектам культурного наследия
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов».
О том, что продаёт и закупает Москва
2 июля состоялись первые торги по объектам культурного наследия (ОКН) в этом году – в аренду сдали въездные ворота бывшего Хорошевского конного завода площадью 39,5 кв. м. по адресу Таманская, д. 2 стр. 8. Цена торгов за памятник 19 века поднялась с 1 086 739 рублей до 15 035 045 рублей. Победитель торгов ИП Фадеев Вадим Васильевич сможет претендовать на льготную ставку 1 рубль за кв. м. сроком на 49 лет, если выполнит работы по реставрации. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Памфилова пообещала разоблачать «политических содержанок»
- «Это вопрос двусторонних отношений»: Матвиенко – о ситуации с открытием границ
- Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа
- Власти Крыма не станут возвращать «коронавирусные» ограничения
- Правозащитники призвали простить штрафы за нарушение самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru