В Москве снесут почти 300 тысяч квадратных метров самостроя

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы представила рамках проекта «Биржа торгов» закупки на выполнение работ сносу незаконных построек в городе. До 2020 года столица будет освобождена от 290 тысяч квадратных метров самостроя.

Встреча заказчика и потенциальных исполнителей контрактов была организована Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Как отметил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев, компаний, которые производят демонтажные работы, на рынке хватает. В то же время речь идет о специфичной работе: демонтаж необходимо нужно будет произвести в местах плотной городской застройки и с соблюдением требований безопасности. В этой связи подрядчик должен иметь опыт аналогичной работы и технологическую базу.

В свою очередь начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский подчеркнул, что цель конкурса - сохранение облика города и обеспечение безопасности жителей. Исполнителю предстоит произвести демонтаж как крупных объектов капитального строительства, подземных конструкций, фундаментных оснований, так и незаконных пристроек и мансард, увеличивающих этажность зданий.

Под снос пойдут постройки, возведенные без получения разрешения на строительство с превышением разрешенных размеров и нарушением земельного законодательства, а также градостроительных норм и правил. Ранее с самостроем и вопросами взыскания расходов разбирались городские префектуры.

Начальная цена двух контрактов составляет 867,8 миллионов рублей. Закупка будет опубликована в ближайшее время.

