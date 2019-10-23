В Москве решили перезагрузить ОБЖ для школьников
Современная программа школьного предмета ОБЖ нуждается в перезагрузке. Об этом шла речь на открывшемся 22 октября на ВДНХ Инновационно-техническом форуме «SAY FUTURE».
Как рассказал НСН заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности МТПП Владимир Каширов, современные школьники нуждаются в конкретных, полезных знаниях и навыках. Например, в случае появления на территории школы человека с оружием класс может сооружить баррикаду из парт и стульев и тем самым спасти себя.
«Показываем людям как можно уцелеть если нападающий уже в школе. У него очень мало времени и если закроют изнутри класс, то велика вероятность того, что нападающий пройдет мимо», - рассказал Каширов.
По мнению эксперта, если действовать слаженно, то коллектив может успешно противостоять нападению и сохранить себе жизнь.
В кризисной ситуации не только ребенок, но и взрослый может забыть самые очевидные вещи – куда звонить и что говорить.
«При определенных тренировках вы достигаете определенного результата, что в стрессовой ситуации у вас не будет выпадать телефон из руки. вы будете достаточно четко, уверенно говорить с оператором на том конце телефона что происходит, где происходит, то есть давать максимальную информацию, которая нужны для органов безопасности», - заявил эксперт.
Как рассказал Владимир Каширов, современные дети часто не обладают даже самыми элементарными навыками.
«Выяснилось, что даже если дать спички мальчику допустим 12 лет и отправить его в лес, спички закончатся, а костер он не разожжет», - отметил он.
Именно поэтому авторы новой программы делают основной упор на практические занятия, которые призваны выработать у школьников навыки действий в различных чрезвычайных ситуациях.
«Мы стараемся делать курс ОБЖ более подвижным и применимым к сегодняшний ситуации», - добавил Каширов.
Пока что программа проходит стадию апробации. Гильдия НСБ проводит в ряде школ уроки по самообороне, противодействию терроризму и оказанию первой медицинской помощи.
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