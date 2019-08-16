В Москве прошёл фестиваль креативных индустрий All about fashiontech

14 и 15 августа на площадке технопарка «Калибр» проходил Фестиваль креативных индустрий all about fashiontech. Он был организован при участии департамента предпринимательства и инновационного развития столицы и Московской торгово-промышленной палаты. Председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна Анастасия Крылова рассказала НСН, что Москва готова бороться за статус «столицы дизайна».

«Мы должны подготовиться и ответить Евросоюзу со своим дизайном, мастер-планом, со своим дизайн-советом, с сильной политикой в сфере дизайна, кругом активных и очень прогрессивных дизайн-policy-мейкеров, чтобы как раз реализовать программу на получение статуса и развивать индустрию, формировать лицо Made In Russia», — рассказала Крылова.

Добавим, по данным экспертов, у российской столицы есть значимые перспективы и с точки зрения темпов роста в индустрии моды. А темпы роста креативной экономики Москвы составили 36%. В Лондоне и Нью-Йорке они оказались в разы ниже.

