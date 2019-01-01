В Москве прошло первое публичное обсуждение закупочных процедур

Департамент города Москвы по конкурентной политике запустил серию публичных представлений крупных закупочных процедур. Первая встреча была посвящена условиям заключения контрактов на поставку IT-оборудования для нужд московских школ и госучреждений.

Публичные слушания помогают выстроить диалог между заказчиком и поставщиками, считает начальник управления развития инфраструктуры образования департамента образования и науки города Москвы Анна Фокина.

«Мы уже не в первом мероприятии аналогичном участвуем, у нас ежегодно проходят торги на организацию питания. Данные мероприятия позволяют привлечь максимальное количество участников, рассказать предварительно перед публикацией о нюансах которые есть в процедуре, ответить на вопросы которые возникают у потенциальных поставщиков», — рассказала Фокина.

Также на встрече потенциальным участникам рынка представили закупку на обустройство плоскостных парковок в шести округах Москвы. О деталях проведения предстоящих процедур рассказал начальник Контрактной службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Александр Комков.

«Данная закупочная процедура предусматривает обустройство суммарно свыше двух тысяч машиномест на плоскостных парковках, причём 237 из них, это машиноместа выделенные для размещения автомобилей маломобильных групп граждан. Условия контракта предусматривают комплексное выполнение всех работ на плоскостных парковках, включая демонтаж, установку малых архитектурных форм и проведение пусконаладочных работ», — рассказал Комков.

Следующая встреча запланирована на 9 июля. Участники мероприятия обсудят закупки на поставку медицинского оборудования, а также на проведение ремонтных работ полей для конных состязаний в школе «Битца».

Публичное представление пройдет 9 июля 2019 года по адресу: Петровка, 15 (зал Московской торгово-промышленной палаты). Начало в 10:00. Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации на сайте.



