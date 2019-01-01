В Москве пройдёт презентация коммерческой недавижимости

На презентации «Инвестиции по-крупному» столичным предпринимателям представят около 20 крупных объектов недвижимости, реализуемых на аукционах в Москве.

Мероприятие пройдет 4 июня в лофт-пространстве «Министерство», начало в 10:00. Перед его участниками выступят представители хозяйствующих субъектов, эксперты рынка коммерческой недвижимости, а также представитель организатора аукционов - Департамента Москвы по конкурентной политике.

Инвесторам расскажут о крупных объектах – от отдельно стоящих зданий до комплексов, расположенных в разных районах Москвы. В частности, среди предложений здания бывших АТС со своей парковкой, свободной планировкой, расположенные вблизи станций метро, площадью от 3,5 тысяч квадратных метров.

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

