Москва организует бесплатные вебинары по участию в закупках и торгах

Департамент города Москвы по конкурентной политике регулярно проводит бесплатные обучающие вебинары и онлайн-трансляции для всех желающих разобраться как в теме земельно-имущественных торгов, так и в теме закупок.

Ближайшее мероприятие по теме закупок состоится 7 июля в 16:00. Трансляция на тему «Особенности участия в закупках по 223-ФЗ для поставщиков» будет полезна всем, кто только начинает работать с 223-ФЗ как заказчик или поставщик, тем, кто хочет быть в курсе последних изменений в данном законе, а также всем, кто готовится выступать в качестве участника торгов по 223-ФЗ для субъектов малого предпринимательства и хочет узнать о своих возможностях.

В ходе вебинара слушателям расскажут, чем отличаются закупки по 44-ФЗ от закупок по 223-ФЗ и что должен знать начинающий поставщик, планируя выйти на рынок 223-ФЗ.

Участники встречи смогут узнать оперативную информацию о текущей ситуации в законодательстве о закупках по 223-ФЗ, получить полезную информацию и инструкции о том, как продвигать свои товары, работы и услуг на рынке корпоративных закупок, а также изучить основные принципы работы на электронных площадках, где и проводятся торги по 223-ФЗ.

Кроме того, эксперт по закупкам расскажет об особенностях проведения торгов по 223-ФЗ для субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно о преимуществах и потенциальных рисках для малого и среднего бизнеса.

Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова в эфире НСН отметила, что у каждого слушателя будет возможность не только узнать о порядке участия в закупках и необходимых документах, но и подробно разобрать процедуру проведения торгов.

«Обучение поставщиков - важный приоритет при формировании принципов открытости и прозрачности проведения закупок. Наша задача – не только показать, как устроен процесс закупок и ответить на возникающие вопросы участников, но и рассказать о последних изменениях в законодательстве, чтобы у участников торгов всегда была свежая и актуальная информация для работы», - сказала Наталья Богатова.

Спикером трансляции выступит Джамиля Созаева, эксперт в области закупок АО Единой электронной торговой площадки, которая подробно рассказала НСН какие вопросы будут

«Тема закупок по 223 ФЗ вызывает большой интерес у наших слушателей, поскольку законодательство в этой сфере постоянно претерпевает изменения, поэтому участники рынка закупок стремятся быть в курсе нововведений. В семинаре, посвящённом участию в закупках по 223-ФЗ, мы разбираем вопросы, связанные с тем, как вообще попасть на этот рынок. Также разберём вопросы участия в закупочных процедурах разных категорий заказчиков, но так как заказчиков очень много, я выберу и продемонстрирую наиболее интересные кейсы. Кроме того, мы разберём особенности участия в закупках по 223-ФЗ представителей малого и среднего бизнеса, которые имеют определённые льготы и выделены в отдельную категорию участников. И третий блок, который мы затронем, будет посвящён разбору сложных кейсов, с которыми сталкиваются поставщики при подаче заявок на участие в процедурах. На наших встречах и заказчики, и поставщики не только задают вопросы, но и обмениваются опытом с другими участниками встреч, это позволяет найти ответы на спорные вопросы, которые складываются в рамках правоприменительной практики», - сообщила Джамиля Созаева.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике. Запись мероприятия будет доступна в соцсетях и на ютуб-канале Департамента.

