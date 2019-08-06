В Москве пройдет публичное обсуждение закупочных процедур
Департамент города Москвы по конкурентной политике продолжает серию публичного представления закупок. Более 40 закупочных процедур рассмотрели участники за месяц проведения открытых встреч на площадке Московской торгово-промышленной палаты. В качестве экспертов выступали представители бизнес-ассоциаций «Деловая Россия» и «Опора России».
В ближайшую среду состоится публичное обсуждение восьми процедур, представляющих интерес в основном для компаний, специализирующихся на проведении ремонтно-строительных работ.
Участникам встречи расскажут, как принять участие в аукционах по капитальному ремонту помещений в медицинском и культурных учреждениях, а также реставрации по сохранению фасадов и кровель церкви Петра и Павла на Новой Басманной, которая является объектом культурного наследия федерального значения.
Участникам рынка представят закупки на создание систем безопасности пешеходных переходов, поставку дорожно-коммунальной техники и дизельного топлива по смарт-картам через сеть городских автозаправочных станций для нужд филиала Восточный ГУП «Мосгортранс».
Во встрече примут участие эксперты, поставщики и представители заказчиков – Департамент капитального ремонта города Москвы, городская клиническая больница им. Д. Плетнева, Технический центр Департамента культуры города Москвы, Мосреставрация, Гормост, Доринвест и «Автомобильные дороги».
Публичные обсуждения позволяют выстроить конструктивный диалог бизнеса с представителем заказчика, считает руководитель Управления внешних коммуникаций и связей со СМИ Татьяна Семёнова
«Публичные обсуждения закупочных процедур вызывают интерес со стороны представителей бизнес-сообществ. Это возможность не только узнать экономику города изнутри, но ещё и понять, как выйти на рынок закупок столицы, в каких товарах, работах и услугах есть потребность у бюджетных учреждений и что необходимо для сотрудничества. Представители бизнеса могут напрямую задать вопросы заказчикам и узнать о планируемых процедурах. Ближайшая встреча будет интересна компаниям, заинтересованным в получении контрактов по капитальному ремонту и реставрации объектов, создании систем безопасности пешеходных переходов, а также поставке дорожно-коммунальной техники и дизельного топлива по смарт-картам», — рассказала Татьяна Семёнова.
Публичные представления закупок позволяют увеличить присутствие бизнеса на рынке закупок, считает генеральный директор Ассоциации СРО МОСП МСП-ОПОРА Алексей Науменко (Саморегулируемая организация Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА).
«Публичные слушания, которые проводит Правительство Москвы, способствуют устранению дистанции между бизнесом и государством – как заказчиком услуг. Очень важно, что есть площадка, где бизнес может получить ответы на свои вопросы, ознакомиться с планируемыми процедурами, с требованиями и дать обратную связь о том, что бизнес не устраивает, мешает или препятствует участию компании в закупках», — отметил Алексей Науменко.
Ближайшее мероприятие состоится 7 августа на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка,15. Начало в 10.00. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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