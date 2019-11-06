В Москве пройдет аукцион услуг шиномонтажа для коммунальной техники

Победитель электронного аукциона, который состоится в Москве, станет оказывать услуги по шиномонтажу городской дорожно-коммунальной техники. Об этом стало известно на публичном представлении закупки, заказчиком которой выступает ГБУ «Автомобильные дороги». Встречу заказчика с бизнес-сообществом провел Департамент города Москвы по конкурентной политике.

По словам главы Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, это долгосрочный контракт. Срок оказания услуг по условиям контракта с победителем - до 31 декабря 2020 года включительно. Начальная цена контракта составляет 280 миллионов рублей.

Как уточнила заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Анжела Корнилова, на балансе сегодня находится более пяти тысяч единиц специальной техники.

В настоящий момент закупка не опубликована, публикация запланирована на вторую половину ноября.

