В Москве пройдет аукцион для подрядчиков на техобслуживание социальных учреждений

Подрядчика комплексного технического обслуживания инженерных систем 164 столичных центров социальной помощи семье и детям, центров социального обслуживания, центров содействия семейному воспитанию, пансионатов для ветеранов труда и психоневрологических интернатов определит аукцион, условия которого будут представлены 9 июля в рамках проекта «Биржа торгов».

Публичное представление процедуры с начальной максимальной ценой контракта 883 миллиона рублей пройдет на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Организатором встречи заказчика и поставщиков выступит Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победителю электронного аукциона предстоит провести комплекс мероприятий по техобслуживанию инженерных систем в зданиях 164 учреждений соцзащиты. В числе работ: обслуживание систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения и кондиционирования.

Закупка впервые проводится в централизованном формате и предусматривает создание круглосуточной диспетчерской службы, сообщил представитель заказчика.

«Ранее обслуживание 164 столичных центров социальной помощи семье и детям, центров социального обслуживания, центров содействия семейному воспитанию, пансионатов для ветеранов труда и психоневрологических интернатов осуществлялось штатными сотрудниками заказчика и на основании разрозненных договоров. Централизация позволит более эффективно управлять инженерными системами объектов. Предполагается создание диспетчерской службы, которая будет работать в режиме в онлайн-режиме», - говорит представитель заказчика.

Подробности закупки можно узнать на мероприятии, которое пройдет 9 июля 2019 года по адресу: Петровка, 15 (зал Московской торгово-промышленной палаты). Начало в 10:00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

