На городском аукционе продаётся мезонин в доме на Земляном Валу
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов», о том, что продаёт и закупает Москва.
Нежилое помещение свободного назначения площадью 63,5 квадратных метров выставлено на продажу через открытый аукцион в электронной форме. Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Мезонин расположен в доме 46 на Земляном Валу в пяти минутах от станции метро «Чкаловская». Внутри помещения выполнен ремонт, подведены все необходимые инженерные коммуникации. Стартовая цена продажи – 136 тысяч 700 рублей за квадратный метр.
Проект дома был разработан в 1946 году известным советским архитектором Евгением Рыбицким. Здание строилось для проживания работников Министерства государственной безопасности СССР.
Сейчас ведется приём заявок для участия в аукционе, подробности на Инвестиционном портале города Москвы.
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