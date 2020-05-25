На городском аукционе продаётся мезонин в доме на Земляном Валу

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов», о том, что продаёт и закупает Москва.


Нежилое помещение свободного назначения площадью 63,5 квадратных метров выставлено на продажу через открытый аукцион в электронной форме. Организатором торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Мезонин расположен в доме 46 на Земляном Валу в пяти минутах от станции метро «Чкаловская». Внутри помещения выполнен ремонт, подведены все необходимые инженерные коммуникации. Стартовая цена продажи – 136 тысяч 700 рублей за квадратный метр.

Проект дома был разработан в 1946 году известным советским архитектором Евгением Рыбицким. Здание строилось для проживания работников Министерства государственной безопасности СССР.

Сейчас ведется приём заявок для участия в аукционе, подробности на Инвестиционном портале города Москвы.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НСН - Биржа ТорговМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры