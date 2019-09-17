Как будут обслуживать самый большой в мире каток, можно узнать в рамках проекта «Биржа торгов». Его организатором является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Закупочная процедура на выполнение работ по монтажу и демонтажу катка с искусственным льдом, который располагается на территории ВДНХ, будет представлена уже завтра, 18 сентября.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что особенности работ, а также условия участия в конкурсной процедуре презентует заказчик – АО Выставка достижений народного хозяйства.

«Кaток ВДНХ три годa нaзaд был признaн сaмым большим в мире. Будет ли он тaковым в этом году, рaсскaжет зaкaзчик, формировaвший зaкупочную документaцию. Рaботa предстоит ответственнaя и широкомaсштaбнaя - победителю aукционa предстоит устaновить и, по окончaнии зимнего сезонa, демонтировaть кaток с искусственным льдом, рaсположенный нa территории ВДНХ», рассказал Дёгтев.

Он добавил, что на публичном представлении закупочных процедур расскажут также о требованиях к качественным характеристикам работ, точных сроках исполнения работ, а также критериях отбора победителя.

Мероприятие пройдет 18 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка, 15.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

