В Москве пресекут демпинг в госзакупках
Методы борьбы с намеренным демпингом обсудили столичные заказчики, поставщики и представители контролирующих органов. Организатором открытой встречи выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Как заявил его глава Геннадий Дёгтев, искусственное занижение цен вместе с нарушением здоровой конкуренции несет множество неудобств всем участникам закупочных процедур. Решить проблему, по мнению участников дискуссии, сможет внесение изменений в законодательство о контрактной системе. Ряд соответствующих поправок вступит в силу уже этим летом. По мнению участников дискуссии, только совместная борьба с намеренным демпингом позволит устранить его негативные последствия в госзакупках.
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