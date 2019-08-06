Бизнесу Москвы предложат обеспечить безопасность пешеходных переходов

Закупка на право заключения контракта на выполнения работ по созданию систем безопасности пешеходных переходов будет представлена бизнес-сообществу в рамках проекта «Биржа торгов».

Представителей заказчика и бизнес-сообщества для обсуждения процедуры соберет на площадке Московской торгово-промышленной палаты Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Заказчиком процедуры выступает ГБУ «Гормост».

Город находится в поиске добросовестного исполнителя, которому можно доверить обеспечение безопасности подземных пешеходных переходов. Мероприятие соберет на одной площадке заказчика и представителей бизнес-сообщества для обсуждения этой закупочной процедуры. Заказчик сможет обратить внимание на условия отбора победителей, а остальные участники – задать все интересующие вопросы.

Закупкой предусмотрены монтажные работы, сборка, установка и наладка комплексных систем безопасности в пешеходных переходах. Созданные системы будут подключены к действующим дежурным диспетчерским пунктам и Главному диспетчерскому центру ГБУ «Гормост» для обеспечения взаимодействия между городскими службами.

Обо всех остальных подробностях предстоящей процедуры расскажут на публичном представлении, которое пройдет 7 августа по адресу: Петровка, 15.

Участие в мероприятии с участием представителей заказчиков и бизнеса бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

