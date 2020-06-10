В Москве предложили льготные условия аренды для предпринимателей
Власти Москвы предложили бизнесу арендовать свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе столицы. Самые недорогие лоты доступны Басманном, Пресненском и Тверском районах для малого и среднего бизнеса, который сможет воспользоваться льготной ставкой аренды в размере 1000 рублей за 1 квадратный метр, отмечают в мэрии. На старте торгов стоимость их аренды начинается от 200 тысяч рублей в год.
В центре города есть и более дорогие объекты — например, в Хамовниках и на Якиманке. Например за сумму от 6,4 миллионов рублей победитель открытого аукциона может арендовать лот площадью 340 квадратных метров на Большом Саввинском переулке. А за 4,6 миллиона рублей на старте на торги выставлено нежилое помещение площадью 91 квадратный метр на 2-м Казачьем переулке. Но даже при высоких ценах конкуренция за эти площади довольна высока: в прошлом году она достигала 30 претендентов на лот.
«Площадь помещений, выставленных на аукцион, варьируется от 14 до 533 квадратных метров, а цена, в зависимости от технических характеристик - от 85,9 тысяч до 6,4 млн рублей. Например, интересные лоты представлены в Пресненском, Таганском и Тверском районах - там доступно по три помещения, в Мещанском районе выставлено два предложения и по одному на Арбате, в Замоскворечье и на Якиманке», - сообщила представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.
Все доступные лоты представлены на инвестиционном портале города Москвы.
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