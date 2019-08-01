В Москве появится новый промышленный комплекс

Промышленный комплекс в Люберецком районе площадью около 62 тысяч квадратных метров построит победитель городского аукциона.

Прошли городские торги по продаже земельного участка площадью около 62 тысяч квадратных метров. Лот располагается в Люберецком районе Московской области, Красково, Машково.

Организатором торгов объекта, находящегося в собственности АО «Мосводоканал», выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Земля под размещение промышленных объектов, расположенная в ближайшем Подмосковье, становится особенно востребована среди инвесторов, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Перенос значительного числа промышленных предприятий за пределы МКАД привел к тому, что земельные участки такого функционального назначения традиционно вызывают интерес среди инвесторов. В то же время строительство промышленного комплекса требует значительных инвестиций и проработанной бизнес-идеи. Поэтому в таких торгах участвует ограниченное число претендентов. В этот раз с городского аукциона ушел лот, расположенный в Люберецком районе. На него претендовали два инвестора. В ходе торгов стартовая цена за этот земельный участок выросла до 78,2 миллионов рублей»,- добавил Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что в ближайшее время с инвестором, который сделал последнее ценовое предложение, будет заключен договор купли-продажи. Победителем аукциона признана производственно-коммерческая компания ООО «Промкомплекс».

Участок заинтересовал, в первую очередь, своей локацией, уточнил представитель компании-победителя.

«На рынке представлено небольшое количество объектов промышленного назначения, которые расположены в непосредственной близости от Москвы. Установленная категория земель сохранится, и участок будет использован под строительство объекта производственной деятельности», - уточнил представитель ООО «Промкомплекс».

В настоящее время на инвестиционном портале города Москвы выставлены 18 земельных участков различного функционального назначения.

