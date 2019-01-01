В Москве появится новый огромный спорткомплекс

Спорткомплекс площадью 14 тысяч «квадратов» сможет построить в Новой Москве победитель аукциона

Победитель электронного аукциона сможет построить спорткомплекс в Новой Москве вблизи деревни Марушкино.

Организатором аукциона выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На торги выставлен земельный участок под строительство спортивного комплекса площадью 14 тысячи квадратных метров. Объект расположен в Новой Москве по адресу: поселок Марушкинское, вблизи деревни Марушкино, улица Привольная, владение 10.

Инвесторы активно участвуют в торгах на право аренды земельных участков под физкультурно-оздоровительные комплексы, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Четыре земельных участка под строительство спортивных объектов реализованы на городских торгах с начала года. В среднем на лот претендуют 6 участников. Нет сомнений, что выставленный на аукцион лот в Марушкинском районе, также заинтересует инвесторов. План застройки предусматривает возведение крупного спорткомплекса с торгово-офисными помещениями», - рассказал Геннадий Дёгтев.

Земельный участок находится развивающемся районе Новой Москвы вблизи Боровского шоссе.

Новая Москва – перспективный район для строительства, подтверждает главный юрисконсульт департамента правового сопровождения управления недвижимости IPT Group Елена Аюрова.

«Цены на жильё здесь ниже, чем в «старом» городе, что стимулирует высокий спрос и большую строительную активность. В свою очередь, жилые районы нуждаются в инфраструктуре — в том числе, социальной, поэтому, полагаю, физкультурно-оздоровительный комплекс будет востребованным и прибыльным», - добавила Елена Аюрова.

Стартовая цена годовой аренды – 13,7 миллионов рублей. Заявки принимаются до 24 июня 2019 года. Аукцион пройдет 27 июня, в ходе которого будет определен победитель для заключения договора аренды сроком на 4 года 6 месяцев.

В настоящее время на инвестиционном портале города Москвы выставлены 2 земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

