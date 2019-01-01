В Москве появится новая уличная система оповещения
Москва проведет закупку на установку уличной системы оповещения. Победителю электронного аукциона предстоит проложить более 40 км линий для установки громкоговорителей на улицах столицы.
Это позволит как можно шире оповещать москвичей и гостей столицы о различных опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также о правилах поведения населения.
Публичное представление закупки на создание системы уличного оповещения пройдет в рамках проекта «Биржа торгов». Организатором встречи заказчика и бизнес-сообщества выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.
Опубликованная процедура станет частью программы по наращиванию системы экстренного оповещения в Москве, реализация которой рассчитана до 2025 года.
Все работы должны быть выполнены до конца 2019 года. Начальная цена контракта – 195 миллионов рублей. Заказчиком выступает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Подробности предстоящей процедуры обсудят 24 июля по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: Под Ростовом в автокатастрофе погиб приближенный Кадырова
- Metallica на московском концерте исполнила песню Виктора Цоя
- Голосовали по инерции. В Киеве объяснили успех «Слуги народа» на выборах
- «Слуга народа» метит в кресло премьера Украины
- Новости за ночь: Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду