В Москве появились три исторических здания, которые можно арендовать за рубль

Вот уже несколько лет в столице действует льготная программа аренды исторических зданий – «рубль за квадратный метр». Под ее условия попадают бывшие усадьбы, конюшни, оранжереи и многие другие важные для города памятники архитектуры. Все они нуждаются в реставрации, выполнить которую должен инвестор, победивший в открытом аукционе. Взамен город предлагает будущему реставратору после проведения всех необходимых работ по восстановлению исторического облика здания арендовать его по льготной ставке - один рубль за один квадратный метр. Такие условия будут действовать для инвестора целых 49 лет. Сами торги проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике.



На городских аукционах регулярно появляются такие объекты. Сегодня на торги выставлены три памятника архитектуры по льготной арендной ставке. В их числе: бывшая усадьба Виноградовых, построенная в 1880 году, здание Басманной полицейской части, а также часть первого в России конного завода.



Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова рассказала НСН подробнее об этих объектах.

«Все три здания были построены в XVIII-XIX веках. Сегодня они находятся в разном состоянии. Например, бывшая усадьба Виноградова требует минимального вмешательства со стороны реставратора. Этот уникальный образец деревянного зодчества сохранил оригинальные декоративные элементы и находится в отличном состоянии. Более масштабные реставрационные работы ждут здание Басманной полицейской части и проездной башни с гауптвахтой бывшего Хорошевского конного завода. На восстановительные работы инвестору отводится пять лет, хотя, как показывает практика, среднее время, за которое победителям аукционов удается перейти на льготную ставку, составляет 3 года», - сообщила Богатова.

Объекты располагаются на юго-востоке, северо-западе и в центре Москвы.

Так, проездная башня с гауптвахтой находится на территории Серебряного бора. Именно здесь раньше размещался Хорошевский конный завод. Это был первый конный завод в России, основанный при Иване III. До наших дней от всего ансамбля конного завода дошло только одно каменное одноярусное здание Проездной башни с парадными воротами. Именно оно будет передано на реставрацию по программе «рубль за квадратный метр». Цена на старте - чуть больше одного миллиона рублей.

Бывший дом купца Виноградова располагается во 2-м Крутицком переулке, его начальная цена - 6,4 миллиона рублей. А здание Басманной полицейской части находится на Новой Басманной улице. Стартовая цена этого лота - 44,9 миллиона рублей.

Директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова рассказала НСН, что привлекает инвесторов в исторической недвижимости.

«Во-первых, любое здание со своей историей всегда наделено свойством, позволяющим использовать эту историю в продвижении и раскрутке. Во-вторых, в России ещё остались любители хороших старых строений, которые строились совсем с другим подходом, гораздо более качественным. Есть пласт клиентов, фанатеющих от таких вот исторических зданий, как таковых. И в-третьих, эти здания обладают многофункциональностью использования и могут подходить под широкий пласт бизнеса», - сказала эксперт.

Она также ответила на вопрос о влиянии пандемии коронавируса на рынок исторической недвижимости.

«Пандемия – момент проходящий и он останется просто пятном в истории. Лёгкие изменения могут быть, но даже в этот период мы не заметили спада интереса к объектам недвижимости. Это скорее такой период познания рынка и погружения в него. После, я надеюсь, мы просто вернёмся к прежним временам и отложенный спрос позволить выстрелить рынку коммерческой недвижимости, особенно исторической», - сообщила Синилова.

И, подытоживая, рассказала о возможностях использования этих строений инвесторами для максимизации прибыли.

«Усадьба – здание, сохранившееся в хорошем состоянии до нашего времени. Оно может быть образовательным центром, центром культуры, отдыха и в целом это очень многофункциональный объект. Учитывая сокращение детей в классах, о котором сейчас говорят, то такое строение отлично подойдёт под небольшую школу или детский сад. Со зданием на Бауманской более стандартизированный подход. Самим зданием уже заложены параметры деловой среды. Оно может быть использовано как офисный деловой центр, как гостиница и в случае использования под медицинские цели. Конюшня же на Таманской улице – вишенка на торте, среди предложений. Миниатюрное здание, которое, из-за своей привлекательной цены, может быть использовано в широком поле. Это может быть и кафе и СПА, и салон красоты, и даже небольшой спортивный зал», - добавила Александра Синилова.

В настоящее время по всем историческим объектам ведется заявочная кампания.

