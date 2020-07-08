В Москве подвели итоги первого полугодия по льготной аренде для бизнеса

В Москве уже несколько лет действует льготная программа аренды для бизнеса. Согласно условиям программы, для субъектов малого и среднего предпринимательства действуют сниженные ставки аренды на городскую недвижимость: от 1 000 рублей за квадратный метр в год за подвальное помещение и от 4 750 рублей за один квадратный метр в год за помещения на первых этажах и выше.

Департамент Москвы по конкурентной политике, который является организатором таких торгов, подвел итоги полугодия в рамках программы льготной аренды городских объектов. Так, с начала года по льготной ставке в Москве было реализовано 226 помещений различной площади.

Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова в эфире НСН рассказала о конкуренции на организованных торгах, а также о самых популярных лотах.

«Конкуренция на торгах по льготной аренде в этом году высокая, в среднем на одно помещение претендовало 7 участников на лот. Несмотря на то, что сейчас большой популярностью среди бизнесменов пользуются помещения небольшой площади, на торгах встречаются и «крупные лоты». За первое полугодие средняя площадь помещений под аренду на льготных условиях составила 70 квадратных метров», - сообщила Наталья Богатова.

Такая конкуренция понятна – стоимость аренды на аукционе часто выходит существенно ниже рыночной. Средняя стоимость квадратного метра на таких торгах в этом году составила 9 265 рублей.

Самыми высококонкурентными лотами по итогам полугодия стали объекты на востоке и северо-востоке Москвы.

Сразу 8 участников претендовало на подвальное помещение по адресу Зверинецкая, дом 22. Цена лота в ходе торгов выросла с 1 800 рублей до 20 592 рублей.

За помещение по адресу Свободный проспект, дом 30 площадью 20,3 квадратных метра «боролось» 17 предпринимателей, в итоге цена годовой аренды возросла с 20,3 до 232 тысяч рублей.

Рекордсменом по конкуренции стали торги за аренду помещения площадью 37,4 квадратных метра по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 88 – на лот претендовало одновременно 42 участника, а стоимость договора возросла более чем в тысячу раз, с 168,3 тысяч до 1,9 миллиона рублей.

Несмотря на такое превышение цены в ходе аукциона, стоимость годовой аренды все равно выгодна инвесторам. Так что, если вы предприниматель и у вас небольшой бизнес – подумайте о том, чтобы арендовать место для своего дела напрямую у города – это всегда прозрачная и выгодная сделка.

В настоящий момент в Москве на льготных условиях свыше 220 нежилых помещений и «ассортимент» новых лотов постоянно растет. Техническую характеристику всех лотов, их расположение и фотографии можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».

