В Москве победители аукциона благоустроят северо-восток столицы
Предстоящую закупку комплексного благоустройства территорий северо-востока столицы публично представят представители ГБУ «Автомобильные дороги СВАО».
Открытая встреча заказчика и потенциальных исполнителей с участием экспертов в рамках проекта «Биржа торгов» пройдет на площадке Московской торгово-промышленной палаты 18 июля в 10.00. Организатором мероприятия выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Победителю электронного аукциона предстоит заняться комплексным благоустройством территорий четырех северо-восточных районов столицы, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Контракт предусматривает работы на территории Бибирево, Лианозово, Ростокино, Лосиноостровского и Северного районов Москвы. Как показывает статистика состоявшихся торгов по аналогичному предмету закупок, поставщики активно участвуют в такого рода закупках. Ожидаем, что предстоящий аукцион вызовет высокий интерес со стороны бизнеса. Процедура проводится с использованием типовой документации, что позволяет сделать ее максимально понятной», - говорит Геннадий Дёгтев.
В рамках контракта победитель вместе с выполнением работ по озеленению территории, заменой дорожного покрытия займется поставкой малых архитектурных форм, среди которых: скамейки, детские игровые лабиринты, беседки, тренажеры, а также другое оборудование, предназначенное для занятий спортом и отдыхом.
Начальная цена контракта – 187 миллионов рублей.
Более подробную информацию об условиях контракта озвучат на публичном представлении процедуры, которое пройдет по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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