В Москве по-прежнему растет спрос инвесторов на парковые объекты

В 60 городских аукционах, которые состоялись на прошлой неделе, приняли участие около 400 инвесторов. Организатором аукционов по традиции выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что высокая активность наблюдалась на торгах, в ходе которых можно было арендовать нестационарные торговые объекты в парках.

«Отсутствие летнего тепла в Москве не привело к падению интереса инвесторов к нестационарным торговым объектам, которые расположены в столичных парках. За прошедшую неделю было реализовано 9 таких лотов, на которые претендовали 36 участников. При этом стартовая цена суммарно за все объекты в ходе торгов была превышена почти на 700 процентов», - сообщил Дёгтев.

Он уточнил, что все реализованные на прошлой неделе объекты находятся в Лианозовском парке. По итогам торгов там будут открыты новые торговые точки по продаже кукурузы, мороженого или прохладительных напитков. Дёгтев также уточнил, что ещё около 60 НТО в семи парках заработают в ближайшее время. На данный момент по ним уже объявлены аукционы.

«Локация киосков, павильонов и передвижных тележек, в которых могут начать работать предприниматели уже этим летом, разная – крымская набережная и Борисовские пруды, «Сад Баумана» и Лианозово. Назначение тоже различное – от проката до общественного питания. Эти объекты будут представлены публично в ближайшую пятницу на одном из наших мероприятий с участием инвесторов, ранее участвовавших в аукционах и тех, кто только собирается впервые это сделать», - уточнил он.

Дёгтев пояснил, что высокая конкуренция на прошлой неделе наблюдалась также и на торгах по продаже машино-мест посредством публичного предложения. Так, на 14 выставленных на торги лотов было подано 87 заявок. Активный интерес к продаже объектов через публичное предложение он объяснил возможностью приобрести лот по сниженной стоимости.

«В ходе публичного предложения начальная стоимость последовательно снижается до 50 процентов от стартовой цены лота, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После того, как подается первое ценовое предложение, начинаются торги на повышение», - добавил Дёгтев.

Так, итоговая стоимость машино-мест, которые выкупили победители городских аукционов, варьировалась от 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Среди помещений, выставленных на городские торги, самым востребованным стал лот площадью 193 квадратных метра, расположенный на первом этаже по адресу: улица Нижегородская, дом 70, корпус 1. На него претендовали 11 инвесторов.

Деловой завтрак, на котором будут представлены парковые объекты, находящиеся в настоящий момент на экспозиции, пройдет 12 июля в 10.30 в Саду имени Н.Э. Баумана. Регистрация по ссылке обязательна. Ознакомится с перечнем выставленными объектом можно на Инвестиционном портале Москвы.

