В Москве по-новому подошли к поиску и внедрению современных технологий в производство

В Москве завершился первый в России проект по поиску и внедрению технологических новинок в строительство – Build UP.

По итогу заключительного дня – очной защиты проектов-финалистов компания «Галс-Девелопмент» отобрала для внедрения в производство восемь перспективных разработок по четырем сферам – инженерные системы, повышение качества жизни, строительство и поддержка продаж.

Пересмотреть подход к своей деятельности побудили компанию новые требования к девелоперским проектам и изменение рынка в целом, отметил президент «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов.

«Ответом на вызовы времени стал запуск акселерационной программы Build UP, аккумулировавшей опыт сильнейших компаний и прогрессивных разработчиков России. Итоги проекта позволят нам модернизировать техническую базу, оптимизировать внутренние процессы и увидеть «точки роста», необходимые для стратегического развития». – сказал он.

Вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов рассказал, что Фонду впервые удалось на российском рынке недвижимости привлечь и ввести в работу столь большое количество новейших технологий.

«В частности, в рамках акселерационной программы «Галс-Девелопмент» было принято решение о том, что все новые жилые комплексы будут оснащаться системами умных зданий. Надеюсь, что опыт, полученный в Build UP, станет основой инновационной трансформации всей отрасли девелопмента и строительства», - уточнил Дубнов.

Кроме того, среди отобранных технологий, отмечены модульные навесные вентилируемые фасады, технология инструментального обнаружения протечек кровли, система пожаротушения тонкораспыленной водой Fogstream и другие разработки.

Отметим, что проект Build UP стартовал в декабре 2018 года. За время проведения программы было подано более 600 заявок. Самыми активными стали разработчики из Москвы и Санкт-Петербурга, другие города России – Нижний Новгород, Волгоград, Пермь, Краснодар и Челябинск – представили 41% всех заявок. При этом 6% проектов поступило от международных компаний из США, Турции, Бельгии, Казахстана, Индии и Сингапура. По итогам программы пятнадцать российских разработок отобрано для внедрения в производственный процесс.

Финалисты Build UP представят свои разработки в ходе демо-дня «Инновационные проекты для строительства и недвижимости: Акселератор Build UP – Open Demo Day» в Технопарке «Сколково» 19 ноября 2019 года.



