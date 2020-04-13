В Москве пересмотрят график госзакупок из-за коронавируса

Планы-графики госзакупок пересмотрят с учетом распространения коронавируса в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что их актуализация необходима из-за перехода многих городских организаций на удаленный режим работы. В первую очередь, перенести процедуры госзакупок на более поздние периоды стоит заказчикам, которые обеспечивают оперативные потребности организаций, например, питание в образовательных учреждениях.

В свою очередь, руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что в настоящий момент обеспечение оперативных потребностей мегаполиса идет в полном объеме. По его словам, закрывать многие такие нужды помогает Портал поставщиков. За последние сутки через него были заключено более сотни контрактов.

