В Москве пересмотрят график госзакупок из-за коронавируса
Планы-графики госзакупок пересмотрят с учетом распространения коронавируса в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что их актуализация необходима из-за перехода многих городских организаций на удаленный режим работы. В первую очередь, перенести процедуры госзакупок на более поздние периоды стоит заказчикам, которые обеспечивают оперативные потребности организаций, например, питание в образовательных учреждениях.
В свою очередь, руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что в настоящий момент обеспечение оперативных потребностей мегаполиса идет в полном объеме. По его словам, закрывать многие такие нужды помогает Портал поставщиков. За последние сутки через него были заключено более сотни контрактов.
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