В Москве отреставрируют усадьбу графов Шереметевых

Работы по реставрации и восстановлению фасадов летней резиденции графов Шереметевых, которая входит в ансамбль Музея-усадьбы Кусково, выполнит победитель электронного конкурса с ограниченным участием.

Информация о закупке размещена на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Летняя резиденция графов Шереметевых (дворец XVIII) входит в ансамбль Музея-усадьбы Кусково и является объектом культурного наследия федерального значения. Двухэтажное здание украшено оригинальными балясинами, колоннами с белокаменными декоративными элементами отделки. Их, а также лестницы и пандусы, которые ведут внутрь, предстоит отреставрировать победителю конкурса. Также закупка включает в себя кровельные работы, оформление входных площадок. Кроме того, победителю на реставрацию будут переданы сфинксы, которые встречают посетителей у главного входа во дворец.

«Реставрационные работы в Кусково будут проходить до конца августа. Планируется обновить не только саму резиденцию Шереметьевых, но и уникальную коллекцию скульптур из белого мрамора конца XVII – начала XVIII веков, украшающих парковую аллею музея-усадьбы. Согласно конкурсной документации, основной целью выполнения работ является сохранение объекта культурного наследия», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Проводить работы с объектами культурного наследия – это целое искусство в сочетании с современными технологиями. При реставрации дворца в Кусково в некоторых случаях исполнителю предстоит выполнить часть работ вручную, чтобы избежать повреждения оригинальных декоративно-архитектурных элементов. Поэтому на первое место в таких процедурах выходит квалификация участников, их аналогичный опыт работы, а также положительная деловая репутация», - пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Усадьба в Кусково принадлежала графам Шереметевым и предназначалась для пышных приемов самой знатной публики. Известно, что приемы в Кусково неоднократно посещала Екатерина II, а также европейские короли и аристократы.

Победитель конкурса должен будет провести все виды работ до 25 августа 2019 года.

Начальная стоимость контракта составляет 132 миллиона рублей.

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 3 июня 2019 года. Заказчиком выступает ГБУК Г. Москвы «Музей-Усадьба «Кусково».

