В Москве отреставрируют Северный речной вокзал

Реставратора Северного речного вокзала Москвы определил электронный аукцион. Победителем стала компания «АртСтройТехнология», сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. Заказчик работ - «Мосгортранс». Организатор аукциона – столичный Департамент по конкурентной политике. Как отмечает москвовед, редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов, Северный речной вокзал имеет важное историческое значение. Там начинается канал, который избавил горожан от наводнений Москвы-реки. Здание вокзала выполнено в форме корабля, а шпиль увенчан звездой со Спасской башни Кремля. При этом она была превращена в уникальный флюгер.

