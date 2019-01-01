В Москве отреставрируют Северный речной вокзал
Реставратора Северного речного вокзала Москвы определил электронный аукцион. Победителем стала компания «АртСтройТехнология», сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов. Заказчик работ - «Мосгортранс». Организатор аукциона – столичный Департамент по конкурентной политике. Как отмечает москвовед, редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов, Северный речной вокзал имеет важное историческое значение. Там начинается канал, который избавил горожан от наводнений Москвы-реки. Здание вокзала выполнено в форме корабля, а шпиль увенчан звездой со Спасской башни Кремля. При этом она была превращена в уникальный флюгер.
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