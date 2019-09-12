В Москве отреставрируют мемориальный памятник дочери Пушкина

На территории дворянского некрополя Донского монастыря и Донского кладбища в Москве отреставрируют 74 художественные захоронения XVII-XIX веков, в том числе надгробный памятник дочери Александра Пушкина. Работами займется победитель конкурса с ограниченным участием. Об условиях участия в конкурсной процедуре заинтересованным компаниям рассказали на публичном представлении закупки в рамках «Биржи торгов».

Вышеуказанные надгробия являются объектами культурного наследия. Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что они требуют особого внимания и постоянного ухода. В этой связи победитель конкурса должен будет не только отреставрировать захоронения собрания Донского некрополя, но и обеспечить охрану этих объектов. При этом возраст некоторых памятников культуры достигает 300 лет.

Руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что реставрация памятников на территории Донского монастыря идет и сейчас. Это очень сложная и кропотливая работа, которую могут производить только опытные специалисты, аттестованные Минкультом РФ.

В свою очередь генеральный директор культурного центра «XXI век» Игорь Козлов отметил, что на территории Донского монастаря захоронено множество исторических личностей - к примеру, представители рода Рюриковичей. Здесь упокоена и Мария Гартунг - старшая дочь поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Начальная максимальная цена контракта составляет 174,5 млн рублей. Исполнитель должен будет завершить реставрационные работы до 30 ноября 2021 года. Закупка будет опубликована в ближайшее время.

