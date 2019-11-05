В Москве отметили рекордный спрос на покупку нежилых помещений у города

За 9 месяцев 2019 года в городских аукционах по продаже нежилых помещений приняло участие максимальное число претендентов за последние 9 лет, заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Больше 2,5 тысяч претендентов принимали участие в аукционах за право приобретения нежилых помещений напрямую у города. Это самый высокий показатель за аналогичные периоды последних пяти лет. Для сравнения: годом ранее в городских торгах участвовали 1,4 тысячи человек, в 2017 году – чуть больше 1 тысячи, а в 2015 – всего 973 претендента», - подчеркнул вице-мэр.

Он также отметил, что росту числа участников аукционов и популярности торгов способствовали перевод всех процедур в электронный формат, а также большое количество предложений. В числе объектов, выставленных на продажу посредством электронных процедур, недвижимость из имущественной казны Москвы, а также объекты, находящиеся в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий и акционерных обществ.

Глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что на аукционы выставляются помещения разной площади, расположенные в разных районах города. Такое разнообразие предлагаемых объектов сказалось на повышении уровня конкуренции.

«Самое маленькие помещение, которое выкупил победитель электронного аукциона в этой году, было площадью 9 квадратных метров и располагалось в центре города на 2-м Казачьем переулке. Площадь самого большого почти достигла 1,5 тысячи «квадратов». И за 9 месяцев популярностью пользовались коммерческие помещения во всех округах столицы, благодаря чему уровень конкуренции на таких аукционах вырос с 5 участников в 2015 до 7 - в этом», - отметил Геннадий Дёгтев.

Он уточнил, что участие в одном аукционе до 50 участников уже давно не редкость. Так, на помещение на западе столицы по адресу: Мосфильмовская улица, дом 39 корпус 1 претендовало 47 участников аукционов.

Всего за 9 месяцев 2019 года через городские аукционы были реализованы 346 нежилых помещений.

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