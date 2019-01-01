В Москве определили реставратора Северного речного вокзала

Восстановлением объекта культурного наследия «Северный речной вокзал» займется победитель электронного аукциона – ООО «АртСтройТехнология». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-жилищным отношениям Владимир Ефимов.

Заказчиком работ выступает ГУП «Мосгортранс». Организатор аукциона – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Закупка предусматривает реставрацию и адаптацию под современное использование исторического объекта «Северный речной вокзал, 1932-1937 годы, архитектор А.И. Рухлядев» площадью около 5,3 тысяч квадратных метров.

Всего на объекте запланированы около 40 видов работ. Среди них реставрация архитектурно-художественного оформления интерьеров первого этажа здания, в том числе пилястр и колонн, потолков центрального двусветного зала, панно и витражей с государственными гербами Советских республик, лепного и тянутого штукатурного декора.

На втором этаже будут раскрыты первоначальные оконные проемы, отреставрирован лепной декор, фриза с надписью и воссозданной позолотой. Кроме того, запланирована реставрация и воссоздание фонарей«ландышей» на крыше, торшеров на площадках центральной лестницы. Запланирована реставрация скульптур третьего яруса.

Также победителю аукциона предстоит создать в здании безбарьерную среду для маломобильных групп населения, заменить все инженерные коммуникации на новые, предусмотреть систему наружного освещения фасадов.

На все виды работ отводятся 365 календарных дней с момента заключения контракта.

Северный речной вокзал имеет важное историческое значение, отметил москвовед, редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов.

«От Северного речного вокзала берет начало канал, который избавил горожан от частых наводнений Москвы-реки. Здание вокзала выполнено в форме огромного корабля, а шпиль увенчан звездой. Звезда эта со Спасской башни Кремля. Дело в том, что в 1934 году над Московским Кремлем установили звезды. Однако полудрагоценные камни и металлы в угольной пыли и копоти померкли и перестали блестеть. Тогда изготовили новые пять звезд из рубинового стекла с хитрой системой подсветки, а старые звезды сняли. И вот одна из них, та, что была над Спасской башней, переехала на вокзальный шпиль. При этом она была превращена в уникальный флюгер: при начале навигации она поднималась на несколько метров, при окончании опускалась вниз. Да еще и всегда вращается вокруг своей оси сообразно направлению ветра», – поделился Филипп Смирнов.

