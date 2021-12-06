В Москве объявлен конкурс на работы по подсветке павильонов ВДНХ

Московские власти рассказали об условиях конкурса на выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки семи павильонов на территории ВДНХ.

Как отмечают в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, начальная цена контракта составит 185 млн рублей. Приём заявок осуществляется до 10 декабря.

Речь идет о работах в павильонах №№ 41, 42, 43, 48, 49, 53 и 54.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВДНХМосква
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