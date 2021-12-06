В Москве обустроят приют для животных «Дубовая роща»
6 декабря 202115:05
Московские власти рассказали об условиях электронного аукциона на выполнение работ по устройству муниципального приюта безнадзорных животных «Дубовая роща».
Как отметили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, заказчиком работ является ГБУ «Автомобильные дороги Северо-восточного административного округа».
Начальная цена контракта составляет 79 856 590 рублей. Заявки принимаются до 8 декабря 2021 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru