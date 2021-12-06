В Москве обустроят приют для животных «Дубовая роща»

Московские власти рассказали об условиях электронного аукциона на выполнение работ по устройству муниципального приюта безнадзорных животных «Дубовая роща».

Как отметили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, заказчиком работ является ГБУ «Автомобильные дороги Северо-восточного административного округа».

Начальная цена контракта составляет 79 856 590 рублей. Заявки принимаются до 8 декабря 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры