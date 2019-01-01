В Москве обсудили с предпринимателями ремонт дорог

Департамент города Москвы по конкурентной политике продолжает серию публичных обсуждений закупочных процедур. На встречах потенциальные поставщики задают интересующие вопросы представителям заказчика и экспертам.

Последнее обсуждение касалось ремонта асфальтобетонного покрытия «большими картами», а также благоустройства улиц и территорий районов центрального, северо-восточного и северо-западного административных округов Москвы.

Преимущества ремонта асфальтобенного покрытия «большими картами» отмечает начальник отдела закупок ГБУ «Жилищник района Крылатское» Дмитрий Иванов.

«Быстрый ямочный ремонт не позволяет сохранить покрытие дорожного полотна в сохранности в течение долгого времени. Покрытие "большими картами" позволяет сохранить полотно на протяжении 3-5 лет», — сказал Дмитрий Иванов.

О новых подходах к благоустройству территорий возле Курчатовского института НСН рассказал заместитель директора по благоустройству ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» Алексей Иванов:

«Концепция благоустройства территории возле Курчатовского института формировалась на основании просьб и обращений жителей. Сейчас там есть действующий теннисный корт, на котором много людей играет, соответственно люди просят благоустроить, восстановить этот корт, построить футбольное поле для минифутбола, каток», — отметил Алексей Иванов.

При благоустройстве любого района необходимо учитывать мнения местных жителей. С этой целью созданы специальные чаты, где каждый может высказать свои пожелания и предложения по изменению дворовых территорий, говорит заместитель начальника управления организации конкурсов и аукционов префектуры ЦАО Александр Афанасьев.

«Это наверное наше ноу-хау, потому что мы начали активно в 2018 году создавать эти чаты с жителями в которых они высказывали свои пожелания о том, чтобы они хотели видеть на своих придворовых территориях. Это очень плодотворно влияет на работу по проектированию благоустройства, и на выходе мы получаем такие объекты, которые нужны жителям района», — заявил Александр Афанасьев.

Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации на сайте: http://mos-tender.com/publicpresentation1

