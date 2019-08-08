В Москве обновят помещения культурного центра «Северный»

В помещения х ГБУК «Культурный центр «Северный» будет проведен капитальный ремонт после проведения аукциона. Об этом стало известно после публичного представления закупки в рамках проекта «Биржа торгов» - организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политики.

Здание дома культуры «Северный» было построено около 70 лет назад и было выполнено в стиле сталинский ампир. Как отметил глава Департамента Геннадий Дёгтев, дом культуры развивался вместе с районом – там появлялись новые направления деятельности, кипела творческая жизнь.

«Сегодня культурный центр продолжает пользоваться популярностью местных жителей, и работы, предусмотренные контрактом, помогут вдохнуть новую жизнь в это здание, приспособить его под современные требования», - заявил он.

В свою очередь исполняющий обязанности директора Государственного казенного учреждения города Москвы «Технический центр Департамента культуры города Москвы» Андрей Ивлев заявил, что целью ремонта является обеспечение полноценной и безопасной деятельности культурного центра, улучшение его эксплуатационных показателей, ремонт инженерных систем, сетей и коммуникаций.

Начальная цена контракта на проведение ремонта составила 162 миллиона рублей. На проведение работ отведено 305 дней с момента заключения контракта.

