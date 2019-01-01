В Москве на аукционах прошлой недели были проданы более 50 объектов недвижимости

В Москве на прошлой неделе на электронных торгах было продано более 50 объектов нежилой недвижимости, находившихся в собственности города. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Около 10 тысяч квадратных метров недвижимости реализованы на городских аукционах на прошлой неделе. В среднем на лот претендовали пять участников. При этом самыми конкурентными традиционно остаются торги по аренде со специальными стартовыми условиями для субъектов малого предпринимательства – 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. На 16 лотов претендовали 105 участников, средняя итоговая ставка составила 8 тысяч рублей за квадратный метр в год», - отметил Дёгтев.

Особым спросом пользовалась коммерческая недвижимость. За четыре объекта на первых этажах жилых домов боролись 56 претендентов. В среднем стартовая цена лотов увеличилась в два раза и в итоге составила более 224 тысяч рублей за кв. м.

Рекордсменом по количеству заявок стал объект площадью 72 кв. м на Ленинском проспекте. На аукцион были поданы 29 заявок, стартовая цена увеличилась в три раза и составила около 21 миллиона рублей.

На минувшей неделе также начались продажи машиномест через публичное предложение. Два лота в подземном паркинге на Бульваре Маршала Рокоссовского были проданы по 25 тысяч рублей за кв. м.

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