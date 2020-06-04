В Москве можно купить дом - ровесник революции

В московском районе Люблино выставлено на продажу здание 1917 года. Победитель аукциона получит двухэтажное кирпичное здание свободного назначения площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров по адресу: Егорьевская улица, дом 14, строение 1.



Объект расположен в пешей доступности от железнодорожной станции «Депо» и метро «Люблино». Начальная цена лота составит 42,39 млн рублей или 30,3 тысячи рублей за квадратный метр.



«Здание расположено в хорошей транспортной доступности, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями и имеет высокую инвестиционную привлекательность с точки зрения расположения в нем офисных помещений или образовательного учреждения», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.



Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Заявки на участие принимаются до 10 июня 2020 года. Аукцион пройдет 18 июня 2020 года. Ознакомиться с предложением можно на Инвестиционном портале города Москвы

