Город предлагает в аренду часть бывшего жилого дома «Московский почтовик»
Нежилое помещение свободного назначения площадью 121 квадратный метр смогут арендовать по льготной арендной ставке представители малого и среднего бизнеса. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Победитель аукциона получит в аренду подвальное помещение, расположенное в Басманном районе в Колпачном переулке, дом 6, строение 4. Это здание — одно из двух бывших жилых домов кооператива «Московский почтовик». Здесь в 30-х годах прошлого века проживали работники почтового ведомства.
Здание, в котором находится лот, расположено в пешей доступности от станции метро «Китай-город», стоит на первой линии в непосредственной близости от улицы Покровка. Помещение оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями и полностью готово для эксплуатации.
«Цена за аренду помещения стартует от 1000 рублей за один квадратный метр. Учитывая центральную локацию, в которой расположен этот лот, удобную транспортную доступность, мы рассчитываем на высокую конкуренцию за него», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
В настоящее время ведется заявочная кампания. Посмотреть технические характеристики всех помещений, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале города Москвы.
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