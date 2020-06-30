Город предлагает в аренду часть бывшего жилого дома «Московский почтовик»

Нежилое помещение свободного назначения площадью 121 квадратный метр смогут арендовать по льготной арендной ставке представители малого и среднего бизнеса. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победитель аукциона получит в аренду подвальное помещение, расположенное в Басманном районе в Колпачном переулке, дом 6, строение 4. Это здание — одно из двух бывших жилых домов кооператива «Московский почтовик». Здесь в 30-х годах прошлого века проживали работники почтового ведомства.

Здание, в котором находится лот, расположено в пешей доступности от станции метро «Китай-город», стоит на первой линии в непосредственной близости от улицы Покровка. Помещение оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями и полностью готово для эксплуатации.

«Цена за аренду помещения стартует от 1000 рублей за один квадратный метр. Учитывая центральную локацию, в которой расположен этот лот, удобную транспортную доступность, мы рассчитываем на высокую конкуренцию за него», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В настоящее время ведется заявочная кампания. Посмотреть технические характеристики всех помещений, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале города Москвы.



