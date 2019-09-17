В Москве модернизируют светофоры

Москва ищет компанию, которая сможет усовершенствовать светофорные объекты.

Закупку ГКУ «Центр организации дорожного движения» на оказание услуг по модернизации оборудования на светофорных объектах города Москвы презентуют в рамках проекта «Биржа торгов».

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, аукционная документация предусматривает поставку комплектующих для светофорных объектов, расположенных на дорогах столицы.

«Закупка предполагает замену оборудования, необходимого для функционирования светофорных объектов. Победителю предстоит выполнить замену шкафов дорожного контроллера и выносного управления, распределительных колонок, светофорных колонок и других комплектующих», - добавил Геннадий Дёгтев.

Контракт предусматривает поэтапное выполнение работ, после завершения которых модернизированные светофорные объекты появятся в 10 округах столицы.

Все подробности предстоящей процедуры участники публичного представления процедуры обсудят 18 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка, 15, начало в 10.00.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

