В Москве более четырех тысяч парковочных мест выставлены на продажу

За последние шесть лет количество личных автомобилей выросло в мегаполисе на треть и перевалило за 7,5 миллионов единиц. Вместе с этим увеличился и спрос на парковочные пространства. Столица выставила на продажу более четырех тысяч машино-мест.

Возможность приобрести машино-место у города через торги доступна всем жителям столицы, отметила руководитель пресс-службы Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова.

«При покупке машино-места у города покупатель может быть уверен, что не столкнётся с дополнительными трудностями и выберет место для парковки по приемлемой цене. Стоимость лотов начинается от 236 тысяч рублей. Кроме того, покупатель имеет возможность приобрести место различными способами. На предложении находятся паркинги без объявления цены, то есть по стоимости, которую определяют сами приобретатели в ходе торгов. Отдельные места можно выкупить посредством процедуры публичного предложения, - рассказала она.

Москвичи активно пересаживаются на общественный транспорт. При этом меньше приобретать автомобилей не стали. В ходе аналитического исследования оказалось, что 15 процентов реализованных в России автомобилей куплены в Москве. Такие данные привел руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Темирханов.

«Подобные исследования по рынку новых автомобилей мы проводим ежемесячно. Москва занимает 15 процентов, и примерно такая доля держится каждый месяц с небольшими отклонениями плюс-минус один процент. Москва является крупнейшим в России региональным рынком новых легковых автомобилей. Здесь, естественно, сосредоточено большее количество автомобильных дилеров. Соответственно, более высокий уровень заработной платы, большее число потенциальных покупателей. Но надо понимать, что мы оцениваем рынок по регистрации ГИБДД автомобилей. Если брать все продажи, то этот процент больше. Потому что в Москву приезжают за автомобилями и из других регионов», - пояснил он.

В настоящее время более четырех тысяч машино-мест выставлены на городские аукционы. Больше всего паркингов продается в Центральном и Юго-Восточном административном округах - по 1060 в каждом. Чуть меньше – около 700 машино-мест выставлены на аукционы на юго-западе Москвы. Около 200 лотов доступны в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах.

Все актуальные предложения можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа машино-мест».



