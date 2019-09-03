В московском районе Солнцево ожидается строительство медцентра

В столичном районе Солнцево после проведения городского аукциона будет построен новый медицинский центр. На торги выставлен земельный участок площадью 2,1 тысячи квадратных метров, на котором предусмотрено строительство медучреждения учреждения с амбулаторно-поликлинической помощью. Организует аукцион Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель Департамента Геннадий Дёгтев отметил, что земельный участок расположен рядом с жилыми домами, общежитием и образовательными учреждениями. После появления медцентра жители района смогут получать своевременную медицинскую помощь. С победителем аукциона будет заключен договор аренды на два года и восемь месяцев.

Старший консультант отдела офисных помещений CBRE в России Максим Маряшичев назвал Солнцево интересным районом для строительства амбулаторной поликлиники. Здесь ведется активная жилая застройка, запущена ветка метро. По его словам, площадь участка может заинтересовать крупные сети.

Участок расположен по адресу улица Авиаторов, владение 7, корпус 15. Проект предусматривает строительство медицинского центра и гаража для размещения машин скорой помощи. Суммарная поэтажная застройка составит около трех тысяч квадратных метров.

Стартовая цена лота - 970,9 тыс. рублей. Заявки принимаются до 16 сентября 2019 года, аукцион пройдет 19 сентября.

