В малом зале «Зарядье» 7 мая состоится презентация хаммерклавира фирмы Neupert. Уточняется, что модель Louis Dulcken представляет собой точную копию инструмента 1815 года. Первый концерт на этом уникальном инструменте исполнят лучшие специалисты России Алексей Любимов и Елизавета Миллер.

Алексей Борисов является основоположником отечественной школы подлинной, аутентичной интерпретации музыкального текста. Его коллекция старинных клавишных инструментов стала базой им же созданного Факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) в Московской консерватории.

Елизавета Миллер является ученицей Борисова. Музыкант стала первой в России, кто выиграл престижный конкурс старинной музыки MusicaAntiqua в Брюгге по специальности «хаммерклавир».

Хаммерклавир «Зарядья» – образец классического и раннеромантического фортепиано, который позволяет передать тембр, динамику и множество тончайших деталей звучания музыки, которая была написана специально для подобных инструментов современниками Бетховена.

В программе вечера прозвучат фортепианные сонаты Бетховена. Начало концерта в 19.00

