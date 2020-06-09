В Люблино на торги выставили здание свободного назначения

На аукцион выставлено двухэтажное кирпичное здание свободного назначения, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями, в районе Люблино, адрес: Егорьевская улица, дом 14, строение 1. Площадь почти 1 тысяча 400 квадратных метров.

Объект в пешей доступности от железнодорожной станции «Депо» и метро «Люблино». Начальная цена лота немногим более 42 млн рублей т.е. чуть выше 30 тысяч рублей за квадратный метр.

Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике. Приём заявок до 10 июня 2020 года. Аукцион пройдет 18 июня 2020 года. Подробности на Инвестиционном портале города Москвы.

