В Люблино на торги выставили здание свободного назначения
На аукцион выставлено двухэтажное кирпичное здание свободного назначения, оборудовано всеми необходимыми коммуникациями, в районе Люблино, адрес: Егорьевская улица, дом 14, строение 1. Площадь почти 1 тысяча 400 квадратных метров.
Объект в пешей доступности от железнодорожной станции «Депо» и метро «Люблино». Начальная цена лота немногим более 42 млн рублей т.е. чуть выше 30 тысяч рублей за квадратный метр.
Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике. Приём заявок до 10 июня 2020 года. Аукцион пройдет 18 июня 2020 года. Подробности на Инвестиционном портале города Москвы.
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