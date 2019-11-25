В коттеджном поселке «Березки» реализуют необычную архитектурную концепцию

Компания «Галс-Девелопмент» утвердила архитектурную концепцию благоустройства коттеджного поселка «Березки», расположенного на Рублево-Успенском шоссе. Согласно проекту, территория площадью более 60 га будет зонирована на отдельные кварталы с уникальными архитектурными решениями. На территории поселка построено 152 частных резиденции, открыт кампус «Горки» Cambridge International School и детский сад. В 2020 году на территории появятся амфитеатр, спортивный хоккейный центр и детские площадки, а также общественные зоны вдоль набережной реки Медвенки протяженностью более 2 км.

Идея о функциональном зонировании появилась после изучения потребностей жителей «Березок», заявил НСН вице-президент «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.

«Для нас было очень важно в архитектурной концепции поселка учесть пожелания и потребности абсолютно всех жителей, независимо от их возраста и увлечений. Таким образом и возникла идея о функциональном зонировании территории. Мы надеемся, что жизнь в «Березках» станет эталоном современного комфорта, и планируем предоставить нашим покупателям совершенно новый уровень загородной жизни», – отметил собеседник НСН.

Например, общественный центр представлен в виде древнего амфитеатра: каменные ступени-скамьи закругленной формы врезаны в рельеф, а на центральной площади для проведения праздников смогут собираться все жители поселка. Идея такого устройства пространства в том, чтобы разнообразный досуг был доступен всем в любое время. В зимний период будет наряжаться живая рождественская ель.

Принципиальную роль в определении архитектурной концепции сыграло местоположение поселка. Набережная реки Медвенки (правый приток Москвы-реки) – одно из самых удивительных мест в «Березках». По замыслу ландшафтных архитекторов, извилистые дорожки, скамейки из природных материалов, видовые площадки и спуски к воде должны стать местом притяжения для всех жителей поселка. Для семейных прогулок на набережной будут обустроены широкий пляж, причалы, мостики и пандусы. А на территории появятся «Парк в пойме» и «Луг поэзии», цветочный ковер которого меняет цвет в зависимости от направления ветра.

В «Березках» для детей всех возрастов будут спроектированы интерактивные игровые площадки: парк приключений «Четыре сезона», комплексы горок, качелей и карусель, многоуровневый лабиринт, батуты, полоса препятствий, минитрасса для электромобилей и многое другое. Кроме того, инфраструктура поселка включает в себя школу и детский сад.

Особое внимание в проекте уделено четвероногим друзьям и их владельцам. На территории поселка для выгула питомцев будет построено четыре площадки с разнообразными снарядами для игр и дрессировки.

Коттеджный поселок премиум-класса «Березки» расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Весь жилой комплекс составляет единое архитектурное целое и объединен в кластеры по несколько домов. Функциональные, полные света дома европейской современной архитектуры безупречно вписаны в живописный русский ландшафт.



