В каталоге Портала поставщиков число товаров и услуг превысило полмиллиона

За два года с момента создания на Портале поставщиков каталога Стандартных товарных единиц в нем зарегистрировано 500 тысяч оцифрованных товаров и услуг. Автоматизированный электронный каталог позволяет заказчикам оперативно найти необходимую им продукцию, оценить технические и ценовые характеристики.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что портал постоянно модернизируется и дополняется новыми функциями. Так в этом году на в пилотном режиме был запущен инструмент ведения электронного документооборота для онлайн-взаимодействия между заказчиками, поставщиками и контролирующими органами.

