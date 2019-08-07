В Калужской области построили высокотехнологичный объект по обращению с отходами

В Износковском районе Калужской области закончилось строительство экотехнопарка «Калуга», предназначенного для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас идет его лицензирование.

На территории технопарка создаются два сортировочных комплекса, которые позволяют извлекать из общей массы отходов пригодные для вторичного использования компоненты - металл, стекло, бумагу, пластик и электронный лом. Полигон рассчитан на 1,8 млн т ТКО в год, мощность каждого из сортировочных комплексов составляет 500 тыс. т в год.

Экологическую безопасность технопарка обеспечивают современные очистные сооружения и защитный экран особой конструкции, который предотвращает попадание поверхностных и талых вод в грунт. Эффективность очистной станции позволяет разводить в прошедшей через нее воде живую рыбу.

Важным принципом для экотехнопарка «Калуга» стало привлечение на работу местных жителей. Сегодня на объекте работает более 100 человек из населенных пунктов района. После запуска объекта появится 500 рабочих мест. Безопасность и высокотехнологичность экотехнопарка в целом убедили местных жителей поддержать строительство.

По словам руководителя международной части проекта «Экология России», члена международного экспертного центра Ecology.Expert Евгения Русака, завершение строительства «Калуги» свидетельствует, что в России появляются современные и высокотехнологичные комплексы по переработке мусора, использующие лучшие отечественные разработки и мировые практики.

«Это цивилизационно отличается от любой свалки, от любого полигона. Это реальный технопарк, это управление отходами. При промышленной сортировке мы вычленим около 12 групп отходов, которые можно перерабатывать. Кроме того, технопарк будет опробовать новые технологии и внедрять прямо на месте. То, что мы запускаем «Калугу» - это невероятно. Даже по европейским меркам, не говоря уже про Штаты», - подчеркнул он в эфире НСН.

По мнению эксперта, за подобными технопарками - экологическое будущее России, поскольку они не только решат мусорную проблему, но и обеспечат новый подход к обращению с ТКО.



