В июне в Москве на аукционах продадут бывшие здания АТС

Три аукциона по реализации бывших зданий АТС, расположенных в пределах МКАД, в шаговой и транспортной доступности от метро, будут разыграны на электронных аукционах 20 июня. Оператором аукционов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Собственник лотов – АО «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ».

В Бескудниковском районе на аукцион выставлен комплекс зданий площадью более 3,5 тысяч квадратных метров по адресу: улица Селигерская, 7 и улица Селигерская, 7, строение 2. Удаленность от метро «Селигерская» составляет 260 метров. Стартовая стоимость – 170 миллионов рублей.

В Выхино-Жулебине на предложении комплекс зданий площадью более 3,4 тысяч квадратных метров по адресу: Рязанский проспект, 89, корпус 1 строение 1, и Рязанский проспект, 89, корпус 1 строение 2. Удаленность от метро «Рязанский проспект» составляет 600 метров. Стартовая стоимость – 170 миллионов рублей.

В Восточном Измайлове на аукцион выставлен объект площадью более 4,5 тысяч квадратных метров по адресу: Сиреневый бульвар, 52, строение 1. Удаленность от метро «Щелковская» составляет 2 километра. Стартовая стоимость – 171 миллион рублей.

Объекты имеют свободную планировку, минимум по два отдельных входа, высота потоков – 4 метра, подвалов – 3,5 метра. Коммуникации прямые.

Все представленные лоты в разной степени «загружены» арендаторами. На прилегающей территории каждого объекта имеется парковка, территория огорожена. Обременения по объектам отсутствуют.

Подробно о технико-экономических параметрах объектов и алгоритме участия в торгах расскажут в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», которое пройдет 4 июня в 10:00.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Предстоящие торги обещают быть конкурентными, поделился мнением директор департамента аналитики и консалтинга Kalinka Group Роман Попов.

«Все три лота имеют привлекательную для инвесторов стартовую цену. На мой взгляд, эти объекты будут интересны профессиональным игрокам. В связи с этим можно ожидать существенный рост стартовой стоимости», – сказал Роман Попов.

Инвестиционную привлекательность лотов также высоко оценил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

«Представленные здания – бывшие АТС. Все они могут быть инвестиционно-привлекательными для частного бизнеса, поскольку цена продажи рыночная. Наиболее вероятно использовать объекты в качестве офисной недвижимости класса B и B+. Торговое назначение возможно на первых этажах. Не исключено, что кто-либо из крупнейших столичных застройщиков заинтересуется пакетной покупкой объектов с целью их дальнейшего перепрофилирования», – сказал Александр Морозов.

По мнению экспертов, объект продажи на Рязанском проспекте логично переоборудовать под офисы, здание на Cиреневом бульваре можно рассмотреть под торговый или медицинский центр.

В здании на Селигерской улице можно открыть бизнес-центр и, возможно, небольшую гостиницу, отметила директор направления стратегического консалтинга в компании CBRE Ольга Земцова.

«Преимущество объекта на Селигерской – близость к метро. Лот располагается в зеленой зоне и может использоваться как объект социальной и коммерческой инфраструктуры в районе плотной застройки. В нем могут разместиться офисы небольших компаний, языковые школы и другие объекты образования, автошкола, кафе, детские студии. Также в объекте может работать небольшая гостиница», – добавила Ольга Земцова.

Заявки для участия в аукционах принимаются до 19 июня. Торги пройдут 20 июня 2019 года.

