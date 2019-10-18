В дореволюционном здании на Бакунинской улице планируют открыть гостиницу

Победитель электронного аукциона стал собственником исторического здания дореволюционной постройки на Бакунинской улице и планирует открыть в нем гостиницу. Организатором торгов выступил столичный департамент по конкурентной политике.

Как рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, внимание инвесторов в последнее время привлекает возможность приобрести недвижимость в собственность. Конкуренция на торгах держится на высоком уровне, отметил он.

«Инвесторов привлекают прозрачность сделки с городом, наличие лотов различного назначения, а также их рыночная стоимость. Конкуренция на подобных аукционах достаточно высокая: 5-6 участников на лот», — рассказал заммэра.

Кроме того, он отметил стабильный спрос на объекты в центре столицы. Важно, что при таких сделках городу позволяют сохранить исторический облик. Примером для других коммерсантов, по словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, стала судьба здания на Бакунинской улице — д. 49 строение 6. Он отметил, что на возможность его покупки через аукцион претендовали два участника.

«За покупку исторического здания площадью свыше 350 квадратных метров конкурировали сразу два инвестора. В ходе торгов цена за лот выросла почти в полтора раза и превысила 20 миллионов рублей», — сообщил чиновник.

Добавим, что победителем в торгах признана компания ООО «ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ». По словам представителя компании, в будущем в здании может открыться гостиница.

«Наша миссия состоит в том, чтобы сохранить культурное наследие города, которое заключается в том числе и в разнообразии старинных построек. Именно поэтому мы и приобрели этот объект. На наш взгляд, он прекрасно подойдет под открытие уютной гостиницы», — заявил победитель.

Все доступные городские предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.

