Москвичи предпочитают арендовать недвижимость на юго-западе Москвы

Юго-запад Москвы стал самым востребованным по аренде коммерческой недвижимости через аукционы. Как сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, в среднем 10 предпринимателей претендуют на аренду нежилых объектов, расположенных на первых этажах жилых домов в Юго-Западном административном округе.

«Там реализованы около 80 объектов общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров, в среднем на каждый лот претендовали по 10 инвесторов, средняя итоговая ставка аренды составила 11,5 тысяч рублей за квадратный метр в год. При этом самый востребованным районом оказался Ломоносовский – здесь количество претендентов на лот доходило до 37 участников», – отметил Геннадий Дёгтев.

Управляющий партнер консалтинговой компании Praedium Александр Ошурко отметил, что Юго-Западный административной округ подходит для развития бизнеса в спальных районах.

«Юго-Запад действительно является одним из самых привлекательных для бизнеса. Помещения, выставляемые на торги в этом районе, часто востребованы, в том числе благодаря низкой ставке, предлагаемой городом. Кроме того, многие предприниматели сегодня развивают локальные сети и приобретают франшизы, которые требуют помещения в спальных районах», - заметил эксперт.

В настоящее время на юго-западе столицы реализуется 17 лотов площадью от 30 до 250 квадратных метров. Подробности на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

