Участок под торгово-бытовой комплекс на севере Москвы выставили на торги

Участок на севере столицы площадью почти 0,3 гектара под строительство торгово-бытового комплекса выставлен на торги.

Организатором открытого аукциона выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Компания-победитель получит возможность возвести торгово-бытовой центр площадью 5,4 тысячи квадратных метров. В комплексе смогут разместиться мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, магазины, рестораны.

Земельный участок находится в собственности города и расположен в районе Западное Дегунино по адресу: улица Маршала Федоренко, владение 1.

Начальная стоимость лота – 10,3 миллиона рублей. С победителем будет заключен договор аренды сроком на 3 года 2 месяца.

С начала года средняя конкуренция на торгах за земельные участки выросла в полтора раза, при этом наблюдается рост интереса инвесторов к объектам, расположенным в спальных районах Москвы, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Строительство торгово-бытовых комплексов на заброшенных пустырях позволяет облагородить территорию и дает возможность жителям окраин города получить необходимые услуги или приобрести нужные товары в шаговой доступности. Для участия в аукционе девелоперам необходимо подать заявку, пройти процедуру допуска и в назначенный день представителю компании принять участие в торгах», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Спрос на развитие социальной инфраструктуры территории района Западное Дегунино, на которой расположен участок, с точки зрения культурно-развлекательного и бытового обслуживания населения, достаточно высок по оценке главного юрисконсульта Департамента правового сопровождения недвижимости IPT Group Лена Аюрова.

«В этом жилом микрорайоне практически нет объектов культурно-развлекательного и бытового обслуживания. Их список ограничивается Домом культуры, двумя кафе-ресторанами и двумя-тремя объектами спортивного назначения, по своему уровню не соответствующих современным требованиям. Учитывая эти обстоятельства, полагаю, что жителями этого жилого района будет востребован торгово-бытовой комплекс с предприятиями бытового обслуживания, кафе и другого досугового назначения. Инвестиционная привлекательность района в конечном счете будет зависеть от тех объектов, которые решит построить инвестор. Учитывая все вводные, район можно оценить на "четверку" по пятибальной шкале», - уточнила эксперт.

По своему расположению и размеру участок подходит для размещения торгового сервисного объекта микрорайонного значения, ориентированного на удовлетворение повседневного спроса рядом проживающих жителей, подтверждает руководитель Департамента стратегического консалтинга компании RRG Айдар Галеев.

«Участок находится на границе спального многоквартирного района на первой линии дороги. Рядом расположен жилой район на 17 тысяч жителей. От прочих жилых районов объект отделен существующей производственной застройкой и ж/д путями Ленинградского направления. Имеются планы по выводу окружающих производственных зон и строительству новых жилых микрорайонов, а также строительства транспортной развязки через ж/д пути. То есть в перспективе численность населения в первичной зоне охвата объекта должна увеличиться», - добавил Айдар Галеев.

Прием заявок ведется до 19 августа 2019 года, проведение торгов состоится 22 августа.

