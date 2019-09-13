Участок под гостиницу возле Внуково подорожал в два раза
Возле аэропорта Внуково будет построена гостиница эконом-класса. Ее возведением займется инвестор, арендовавший у города участок по итогам торгов, организованных Департаментом Москвы по конкурентной политике.
Как заявил глава департамента Геннадий Дегтев, гостиница будет построена на участке 0,62 гектара по адресу улица Войсковая, участок №1.
Отмечается, что стоимость участка в ходе торгов выросла более чем в два раза. Объект привлек внимание инвесторов, так как находится недалеко от крупного международного аэропорта, вокруг которого существует развитая инфраструктура.
В конкурсе победила компания ООО «Строй-Авто» - она предложила в качестве арендной платы 9,1 млн рублей ежегодно. С инвестором будет заключен договор на срок 3 года и 2 месяца.
Представитель компании отметил выгодное расположение участка и выразил уверенность, что будущая гостиница будет пользоваться высоким спросом.
Все доступные городские предложения можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы.
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