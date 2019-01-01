Участники «Футбола для дружбы» завоевали титул Guinness World Records

Тренировка по футболу в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы «Футбол для дружбы» в Мадриде собрала самое большое в мире количество национальностей.

Как сообщает спецкор НСН, в мероприятии приняли участие представители 57 народов. Благодаря чему программа «Футбол для дружбы» завоевала титул Guinness World Records.

Приз вручила судья Guinness World Records Анна Луиза Орфорд.

Напомним, что «Футбол для дружбы» продвигает девять ключевых ценностей: здоровье, преданность, дружба, победа, равенство, мир, справедливость, честь и традиции. Программа насчитывает более шести тысяч участников из свыше 200 стран и более пяти миллионов сторонников, включая известных артистов, спортсменов и художников.

Сейчас в Мадриде идут финальные мероприятия седьмого сезона программы. В них принимают участие свыше 800 юных участников, тренеров и журналистов из стран Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

